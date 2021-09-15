РИАМО - 15 сен. За последние сутки столичные врачи вылечили еще 1430 пациентов, у которых ранее была диагностирована коронавирусная инфекция. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 468 151, сообщает столичный оперштаб.

Также за сутки 614 Covid-пациентов были отправлены в столичные больницы, на ИВЛ находятся 254 человека.

За последние 24 часа в Москве выявили еще 1 838 новых случаев заражения. С начала пандемии общее число случаев инфекции составляет 1 591 642.

Оперативный штаб напоминает: победа над пандемией — это вакцинация. Она поможет сдержать рост числа заражений инфекцией и уберечь здоровье горожан.

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