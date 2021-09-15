Гаджеты до такой степени вошли в повседневную жизнь, что современный человек с трудом может представить себя без смартфона или ноутбука. Часто техника ломается — обозреватель РИАМО поговорил с руководителем сервисного центра «Техсфера» Сергеем Рябцевым и узнал, как можно спасти утонувший телефон и правда ли, что производители специально закладывают в гаджеты поломки еще на этапе производства.

— Как вы начали ремонтировать технику?

Фото из личного архива Сергея Рябцева

— Я учился на третьем курсе Московского энергетического института, был барменом и раздумывал, как устроиться на работу в области, где я имею какие-то знания. Как-то раз я заглянул в популярную тогда газету «Работа и зарплата». Перспективными выглядели две вакансии: аудитор и инженер-технолог по ремонту цифровой техники. Ни по тому, ни по другому профилю у меня не было образования. Даже не было представления, что это за работа, но я был готов вникать и пошел на собеседования.

В общем, в аудиторы меня не взяли, а во второй компании оказалось, что я, хоть и без опыта работы, учусь на подходящем факультете — радиотехническом. Мне показали место работы инженеров-технологов: красивый чистый цех, все в белых халатах, повсюду стоят металлические столы, напичканные какой-то аппаратурой. Я решил, что мне это подходит.

— И вас взяли так легко? Без опыта и образования?

— Моей квалификации было, конечно, недостаточно — взяли меня на позицию техника-монтажника. Так все и началось: я учился всему, потом стал бригадиром, сам обучал новичков.

Кстати, по поводу новичков: у нас работали не только мужчины, но и девушки — причем частенько они справлялись с работой быстрее и аккуратнее, чем парни. Одной сотруднице было и вовсе за 60, ей пришлось объяснять самые азы: что такое Bluetooth, что такое Wi-Fi… Но потом она уже довольно хорошо, успешно работала.

Помню еще, был пожилой мужчина, который всю жизнь чинил кинескопные телевизоры, а потом оказалось, что его профессия уже никому не нужна. Он тоже довольно быстро освоился и стал чинить телефоны. Было бы желание, а научиться всегда можно.

— Теперь у вас свой сервисный центр. Сложно было начинать свое дело с нуля?

— Когда ты трудишься «на дядю», ты получаешь стабильный доход, но у тебя практически отсутствует карьерный рост. А без него работать неинтересно. К тому же я женился, у нас вот-вот должен был родиться сын, надо было что-то менять. В общем, мы с братом решили открыть свою фирму. Это было, конечно, непросто: ты одновременно и кадровик, и курьер, и бухгалтер, и айтишник. Приходилось разбираться, как нанимать сотрудников, как их оформлять. Ты становишься этаким человеком-оркестром и выполняешь массу функций.

К тому же, когда ты наемный работник, вокруг есть люди, которые следят, чтобы ты был эффективен, помогают — когда палкой, когда пряником. А когда работаешь в собственной фирме, помощников нет. Все делаешь на свой страх и риск и понимаешь, что если что-то не получится, рынок тебя съест. Но чем больше работаешь, тем лучше идет бизнес — все просто.

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— Бывают ли у вас на работе необычные ситуации?

Фото из личного архива Сергея Рябцева

— Бывают — как, наверное, в любой компании. Вот, например, был мастер, который проработал у нас полгода. Все было хорошо, он отлично справлялся, а потом в один прекрасный день мы приходим в офис — а дверь не открывается, в ней торчит сломанный ключ. Звоним мастеру — недоступен. Когда наконец вскрыли дверь, оказалось, что он собрал все телефоны, которые были в ремонте, все деньги, кое-какое оборудование — и был таков. Потом выяснилось, что он и во второй наш офис тоже заехал, ограбил и исчез.

Правда, мы быстро его нашли: оказывается, он попытался затаиться на другом конце области, в Химках. Вместе с полицией поехали и взяли его. Самое неприятное, что украденные им телефоны отправили в Следственный комитет как улики, а потом их забрать мог только владелец. Так что пришлось плотно сидеть на телефоне, обзванивать клиентов, объяснять ситуацию, были десятки конфликтов. Очень неприятный случай.

— Ремонт телефонов подразумевает и общение с клиентами. Бывает так, что с людьми сложно договориться?

— Подавляющая часть клиентов вполне адекватная, с ними легко найти общий язык. Но есть люди, логику которых мне сложно понять. Например, услышав, что ремонт телефона обойдется в 500 рублей, человек говорит, что проще купить новый — тысяч за 20.

Бывает, люди приносят аппарат в скупку и почему-то уверены, что гаджет, которому два-три года, будет стоить почти как новый. И когда ты предлагаешь цену — те же 500 рублей — они резко грустнеют и говорят: «Да проще его выкинуть». Вместо того, чтобы просто получить 500 рублей! Эта логика мне непонятна.

— Кстати, вам часто приносят смартфоны в скупку? Это ведь какая-то околокриминальная область: кто знает, какая история у этого телефона.

— Аппараты мы можем принимать только при предъявлении паспорта: закон нас обязывает это делать, иначе будут проблемы. Время от времени приходят с телефонами воры или наркоманы — их, если честно, видно сразу. Они еще даже не начинают упрашивать купить смартфон без паспорта, а я уже знаю, что сейчас это произойдет. У них совершенно определенное поведение: встретишь такого человека один раз и запомнишь, потому что ведут они себя практически одинаково.

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— Часто ли клиенты пытаются обмануть мастера? Говорят, например: «Я ничего не делал, он сам выключился»?

Фото из личного архива Сергея Рябцева

— Да, регулярно такие случаи происходят. Приносят утонувший телефон и говорят, что он сломался без всякой причины. Но ты снимаешь крышку и видишь, что аппарат искупали — всюду коррозия от воды.

Иногда клиент приносит смартфон, купленный в Китае, на вторичном рынке. Такой телефон, как правило, видел всякое. С виду он практически как новый, но потом начинаются проблемы. С одним таким клиентом мы встречались несколько раз, потому что у него были «прогрессирующие» неисправности: починили дисплей — через неделю сломалась камера, починили камеру — батарея стала разряжаться втрое быстрее. Он даже на нас в суд подал за то, что мы якобы специально несколько раз портили ему смартфон. В итоге причина оказалась в маленькой сломанной микросхеме, но до суда дело все-таки дошло. На заседании, впрочем, все закончилось примирением сторон.

— Трудно ли соблюдать правило «клиент всегда прав»? Или так работать и вовсе невозможно?

— Клиент, конечно, прав, но в нашем бизнесе наглядно можно увидеть действие закона Парето: 20% клиентов приносят 80% проблем. Некоторые совершенно не разбираются в технике и придумывают какие-то «диагнозы» телефону, который им починили. Мол, вы мне и вирусов в телефон напустили, и хорошие запчасти из телефона заменили на плохие… С первого раза такого клиента «раскусить» не всегда удается, но если человек уже с порога говорит: «Вы, небось, меня обманете», то лучше и не начинать с ним работать. Клиент все-таки должен доверять мастеру.

В современных реалиях не стоит бояться, что хорошие запчасти заменят: они стоят сейчас копейки. Да и какой смысл делать ремонт за 1000, а воровать деталь за 50 рублей, причем даже не новую. А процессор, например, «украсть» вообще практически невозможно, так как он накрепко припаян к плате.

Кстати, я мастерам рекомендую выдавать телефон с 30% заряда, чтобы клиенту можно было продемонстрировать, что устройство работает исправно. Клиентам я бы посоветовал зарядить телефон сразу после ремонта, не выходя из офиса, и посмотреть, все ли в порядке. Иначе, если остались неполадки, придется снова терять время, идти в мастерскую, доказывать, что это ремонт выполнен некачественно, а не вы, скажем, сели на телефон, и он по вашей вине снова сломался.

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— Телефон может сломаться сам, без участия владельца?

Фото из личного архива Сергея Рябцева

— Встречается и такое, например, если человек купил слишком дешевый кабель или копеечное зарядное устройство. В дешевых «зарядниках» обычно не бывает защиты, и при небольшом перепаде напряжения телефон может просто сгореть. Такие случаи нередко происходят. А еще кабель может «не тянуть» зарядку телефона, поэтому можно заряжать гаджет хоть сутки — он все равно будет наполовину разряжен. Выгоднее покупать сразу качественные аксессуары.

И еще, например, есть такой интересный момент: если на телефоне неправильно установлено время, то может не работать интернет. Мы сами об этом узнали совершенно случайно, когда с похожей проблемой к нам обратилось сразу несколько клиентов: вроде бы все нормально, но интернета нет. «Лечится» это простым выставлением правильного времени в настройках аппарата.

— А существуют ли способы продлить жизнь телефону? Например, заставить батарею служить дольше?

— Про батарею есть легенда: чтобы телефон работал дольше на одном заряде, его сразу после покупки надо разрядить в ноль, а потом зарядить на 100%. Некоторые даже несколько раз это проделывают. В этой легенде был некоторый смысл, когда в начале 2000-х на аппараты ставили никель-магниевые батареи, которые «запоминали» свой максимальный заряд, поэтому их рекомендовалось заряжать строго до 100%. Теперь батареи литий-ионные, у них такой «функции памяти» нет, так что заряжать их можно когда угодно и на сколько угодно процентов.

Кстати, нередко обращаются клиенты с просьбой поставить батарею помощнее. Увы, это нереально: емкость батареи ограничена ее размерами, так что более «сильная» батарея просто не влезет в корпус телефона. А если даже и влезет, при использовании или зарядке она может попросту «сжечь» аппарат.

— Можно ли «реанимировать» утонувший телефон?

— Некоторые говорят, что такой телефон можно положить на ночь в миску с рисом, и он впитает лишнюю воду, но этот совет не работает. Можете сами проверить: намочить пластиковый пакет и положить в баночку с рисом. Результат будет нулевым.

Если телефон побывал в воде, во-первых, его нужно сразу выключить. Потом надо вынуть батарею, так как под напряжением детали окисляются на порядок быстрее. Если что-то еще вынимается, нужно разобрать аппарат. После этого можно положить телефон на батарею центрального отопления (если она работает), высушить его феном или тепловентилятором. Ну а потом следует как можно быстрее нести аппарат в мастерскую.

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— Говорят, что некоторые производители «прошивают» в телефоне опцию, чтобы аппарат через год-два переставал работать. Это правда?

Фото из личного архива Сергея Рябцева

— Это касается не только смартфонов или ноутбуков: практически любой производитель старается сделать вещь так, чтобы она через какое-то время сломалась. Это при социализме вещи делали «на века», так что прабабушкины холодильники 50-х годов еще работают. А у нас капитализм, рыночная экономика: производителю невыгодно, чтобы человек ходил с одним и тем же телефоном десять лет, — лучше пусть каждые два года меняет его на новый.

Говорят, в корпорациях есть целые отделы, основная задача которых — заложить слабые места в аппарате, чтобы он после пары лет работы выходил из строя.

Вот, например, сейчас во многих телефонах делают несъемную батарею. Через два года ее емкость — уже 30%, поменять ее практически нереально, так как она накрепко припаяна к корпусу, поэтому человек идет за новым телефоном, хотя старый еще работает. Никто не борется за долговечность: это невыгодно производителю.

— Сейчас много разговоров идет о том, что через телефоны и ноутбуки условный «Большой брат» следит за нами. В этом есть доля истины?

— Я в этом не специалист, но совершенно точно знаю, что пользователь сам дает приложениям всевозможные разрешения: доступ к местонахождению, камере, микрофону… Понятно, что просто так обычного человека круглосуточно отслеживать не будут. Но данные о, например, запросах в браузере активно используют и маркетологи, и рекламные компании.

Кстати, иногда нам в ремонт отдают ноутбуки, у которых изолентой заклеена камера. Я бы, наверное, просто раскрутил аппарат и отключил шлейф камеры — так будет надежнее. Но все равно я уверен: такая слежка через камеру никому по сути не нужна, и бояться ее не стоит.

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