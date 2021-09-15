РИАМО - 15 сен. Компания «Вымпелком» (бренд «Билайн») допустила утечку персональных данных 2 млн из 2,86 млн абонентов, пишет «Коммерсант».

Эти данные были в свободном доступе с 27 августа по 13 сентября. Утечка может стать одной из крупнейших в текущем году.

Сейчас в компании уверяют, что все данные уже под защитой. То, как это произошло, выяснят в ходе расследования.

По данным независимого эксперта по компьютерной безопасности Боба Дьяченко, произошла утечка данных пользователей домашнего интернета компании.

Не исключено, что сервер за это время кто-то успел скачать. Хотя содержимое новой утечки не появлялось в продаже или обмене на профильных форумах в даркнете.