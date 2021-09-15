РИАМО - 15 сен. Администрацию городского округа Королев привлекли к административной ответственности за нарушение порядка организации и проведения торгов по отбору управляющей компании, сообщает пресс-служба Московского областного УФАС России.

Антимонопольное ведомство выписало администрации муниципалитета штраф в размере 20 тыс. рублей за то, что она не разместила всю информацию при проведении открытого конкурса по отбору организации для управления многоквартирными домами.

Ответственность за указанное правонарушение предусмотрена частью 10 статьи 7.32.4 КоАП РФ.