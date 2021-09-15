РИАМО - 15 сен. За последние сутки в столице выявили 1838 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии количество зарегистрированных случаев заболевания в городе составило 1 591 642, сообщает оперштаб Москвы.

Врачи настоятельно рекомендуют делать прививки от Covid-19. Это поможет не только спасти жизни, но и победить пандемию.

Ранее СМИ сообщили, что президент России Владимир Путин ушел на самоизоляцию. Это было связано с тем, что из его окружения есть заболевшие коронавирусом.

В РФ за сутки зарегистрировали 18 841 новый случай Covid-19. Умерло 792 человека, вылечились 17 039 пациентов.

На сегодня в России выявлено 7 194 926 случаев коронавируса. За пандемию зафиксирован 195 041 летальный исход, после лечения поправились 6 435 072 человека.

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