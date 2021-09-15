РИАМО - 15 сен. В текущем году специалисты высадят 60 тыс. водных растений на благоустроенных городских прудах, сообщает пресс-служба «Мосводостока».

С наступлением тепла в столице специалисты обустроили гидробиологическую среду на 4 городских прудах, прошедших полный комплекс работ по реконструкции, – это пруды Ясный, Собачий, Коньково-Деревлево Верхний, Нижний Удальцовский.

Также летом водную растительность высадили на Золотом пруду в парке Сокольники. Всего на прудах посадили около 33 тыс. растений.

До конца сезона растительность планируют высадить в специальных зонах биоплато на Капустинском пруду и вокруг острова Верхнего Удальцовского пруда. Всего высадят еще 27 тыс. растений.

Чаще всего высаживают сусак и камыш – по 10 тыс. растений каждого вида. Водную растительность высаживают в прудах из-за быстрого обмеления, вызванного накопленным илом, распространением водорослей и других растений, захватывавших всю акваторию.