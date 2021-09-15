РИАМО - 15 сен. Почтовики региона подвели итоги акции по посткроссингу «Открытка из Мытищ», которая прошла в рамках празднования Дня городского округа Мытищи, сообщает пресс-служба администрации округа.

Акция состоялась в Центральном парке культуры и отдыха, органично вписавшись в праздничную программу «Я люблю Мытищи», подготовленную управлением культуры и молодежной политики окружной администрации. Стенд АО «Почта России» пользовался огромной популярностью – всем пришлись по душе открытки с видами Мытищ, которые можно было отправить по всей России и даже за рубеж. Они были выбраны на конкурсной основе.

«Как можно рассказать своим друзьям и близким о том прекрасном городе, в котором ты живешь? Выбрать открытку, на которой изображено знаковое для вас место, и отправить ее по почте в любую точку страны», – отметила организатор фестиваля, эксперт-консультант комиссии по сохранению народных ценностей, развитию туризма и культуры Общественной палаты округа Марина Михайлова.

Профессиональные фотографы и любители боролись за право увидеть свои работы в виде почтовых карточек и представили на фотоконкурс «Я люблю Мытищи», организованный при поддержке администрации и Общественной палаты городского округа, около 100 фотографий. В состав конкурсной комиссий вошли фотографы и краеведы, в том числе известный мытищинский фотохудожник Сергей Миронов, возглавивший жюри.

Комиссия выбрала 35 лучших фотографий, которые запечатлели достопримечательности, наиболее полно подходящие на роль визитной карточки Мытищ. Эти фотоработы стали участницами фотовыставки, прошедшей сначала в библиотеке им. Дмитрия Кедрина, а затем в фойе ДК «Яуза». Для участников фотоконкурса также прошел бесплатный мастер-класс. Таким образом, конкурс «Я люблю Мытищи» стал своеобразным фестивалем, включающим несколько этапов.

Кульминацией фестиваля стала первая в округе акция по посткроссингу. А началась она с открытия фотовыставки городов-партнеров в Мытищинском историко-художественном музее, где развернулось передвижное почтовое отделение. Открытку из Мытищ городам-побратимам отправили глава городского округа Виктор Азаров и председатель совета депутатов Андрей Гореликов.

Почтовики ожидали большего спроса на почтовые услуги – по России отправилось около 500 открыток с видами округа, порядка 50 отправлений были международными. Остальные почтовые карточки разобрали участники акции. Открытки, действительно, получились очень красивыми, и каждый стремился оставить их себе на память.