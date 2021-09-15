РИАМО - 15 сен. На десяти самых оживленных АЗС Подмосковья до 20 сентября проходит акция «Обращай внимание только на то, что действительно важно» в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает пресс-служба регионального Минтранспорта.

Мероприятие приурочено к началу учебного года. Организатор акции – министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В начале сентября большинство жителей возвращается из отпусков и на улицах увеличивается количество автомобилей, а дети вновь отправляются в школу. Традиционно в этот период повышается аварийность, поэтому мы еще раз хотим напомнить и взрослым, и детям, как важно быть внимательными на дороге», — сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

Он напомнил, что осенью и зимой растет число аварий с участием пешеходов. Так, самое большое количество ДТП с участием пешеходов — 26% — происходит в темное время суток в промежуток с 18:00 до 22:00.

«Поэтому именно сейчас важно еще раз вспомнить о базовых правилах безопасного поведения на дороге», — рассказал генеральный директор «МВС Груп» Евгений Соболев.

Принять участие в акции, заехав на АЗС, могут все желающие. Для этого достаточно подойти к стенду акции. На АЗС работают волонтеры экспертного центра «Движение без опасности», которые рассказывают посетителям, как оставаться внимательным на дороге и почему это важно. Взрослым и детям предлагают принять участие в интерактивном блиц-квесте о безопасном поведении на дорогах и проверить скорость реакции.

Акция проходит на АЗС: Лукойл - Одиновский г.о, Рублево-Успенское ш., 1-й километр, 1/1; BP - г.о Химки, Ленинградское ш., 20 км; BP - г.о Красногорск, Новорижское ш., 23-й км, с6; BP - г.о Мытищи, Ярославское ш., 6; BP – г.о. Красногорск, Знаменская ул., 9, квартал Коммунальный. А также BP - Долгопрудный г.о, Лихачевский пр-т, 8, BP - Одинцовский г.о, рабочий поселок Новоивановское, М-1 Беларусь, 17-й км; Нефтьмагистраль - Симферопольское ш., 30-й км; Нефтьмагистраль - Одинцовский г.о, М-1 Беларусь 32-й км, с1 и Нефтьмагистраль - Новорижское шоссе, 67-й км.