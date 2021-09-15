РИАМО - 15 сен. В Воскресенском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних в поселке Хорлово при поддержке АО «Воскресенские минеральные удобрения» была открыта новая игровая детская площадка. Современный игровой комплекс был приобретен для учреждения в преддверии нового учебного сезона в рамках программы «Уралхим» – детям», сообщает пресс-служба АО «ВМУ».

Для удобства юных посетителей площадку установили прямо у входа в центр. Комплекс отличается оптимальным набором игровых и спортивных элементов для развития физических и творческих способностей детей. Он включает в себя несколько горок, качели, скалодром, рукоход и другие элементы.

Сотрудники и воспитанники учреждения намерены самостоятельно провести работы по облагораживанию территории детской площадки зелеными насаждениями, поддерживать порядок и чистоту.

«Новый игровой комплекс изготовлен с соблюдением всех нормативных требований. Качественные материалы и усиленные комплектующие обеспечивают долговечность, прочность и безопасность площадки, которая, уверена, будет радовать детей реабилитационного центра долгие годы. Кстати, силами АО «Воскресенские минеральные удобрения» в этом году была установлена уже вторая детская площадка в Хорлово. Еще одна появилась в школе-интернате для детей с ограниченными возможностями. Работа в этом направлении будет продолжена, и наше градообразующее предприятие будет оказывать необходимую адресную поддержку социальным учреждением Воскресенска», - отметила заместитель генерального директора АО «ВМУ» Екатерина Иванова.​