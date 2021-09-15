РИАМО - 15 сен. Сотрудники полиции проводят проверку по факту дорожного конфликта на трассе М-2 «Крым» в городском округе Серпухов, сообщили РИАМО в пресс-службе областного главка МВД.

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Серпуховское» поступило сообщение от 39-летней жительницы Рузы. Женщина заявила, что на трассе у нее произошел конфликт с водителем грузового автомобиля, который разбил лобовое стекло ее машины.

При этом со встречным заявлением обратился другой участник инцидента с просьбой привлечь к ответственности водителя и пассажира машины, которые в ходе конфликта выражались в его адрес грубой нецензурной бранью, угрожали пистолетом и топором.

Водитель грузовика также обратился в Серпуховскую городскую больницу с травмами вследствие распыления неизвестного вещества.

Ранее СМИ сообщали о том, что на дороге в Серпухове во время пробки между несколькими водителями произошел конфликт. Его участники использовали газовый баллончик, топор и пистолеты. При этом была повреждена одна из машин.