РИАМО - 15 сен. Столичные врачи удаленно проконсультировали беременных пациенток с коронавирусом более 10 тыс. раз с июля этого года, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В июле заработали новые алгоритмы ведения беременных пациенток, зараженных коронавирусом. Для того, чтобы проводить телемедконсультации, создали консультативный центр. Каждый день медики отслеживают состояние женщин в положении.

«Беременные женщины с коронавирусной инфекцией требуют особого внимания. Поэтому мы создали специализированную службу, в задачи которой входит постоянное дистанционное отслеживание их состояния. При появлении клинических проявлений пациентки сразу направляются на дополнительные обследования, чтобы минимизировать риск тяжелого течения коронавируса», - отметила Ракова.

За время работы центра свыше 500 женщин отправили на дополнительные обследования. Их проходят в специально созданных для беременных пациенток с Covid-19 стационарах кратковременного пребывания.

Женщин специальным транспортом доставляют в больницы и увозят обратно по домам.

Стационары для беременных созданы при городских клинических больницах №15 им. О.М. Филатова и №52. Созданные условия позволяют избежать пересечений между пациентками.

В список обязательных обследований и осмотров в стационарах кратковременного пребывания входят 14 пунктов.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>