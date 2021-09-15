РИАМО - 15 сен. Аукционный дом «Литфонд» 30 сентября проведет в столице торги под названием «Реликвии Дома Романовых, редкости военной и гражданской истории России», об этом сообщается на сайте «Литфонда».

На торгах будет представлена уникальная коллекция исторических предметов на общую сумму около 300 млн рублей. Речь идет о книгах, фотографиях, иконах, живописи, документах и предметах декоративно-прикладного искусства.

К примеру, портрет императора Петра Великого второй четверти XVIII века выставлен со стартовой ценой 2,8 млн рублей, а чаша с изображением императрицы Анны Иоанновны из Китая периода Цяньлун — за 4,5 млн рублей.

Настольная подставка-холдер для карманных часов с французскими часами Chronometre LIP из собрания брата императора Александра III великого князя Владимира Александровича выставлена со стартовой ценой 4 млн рублей.

Один из самых дорогих лотов предстоящего аукциона — золотое пасхальное яйцо Карла Фаберже из коллекции императрицы Марии Федоровны. Стартовая цена составляет 28 млн рублей.

За 20 млн рублей предлагается трехстворчатый переносной золотой складень с изображением Пресвятой Казанской Божией Матери.

В коллекции торгов представлено также множество редких и мемориальных военных предметов.