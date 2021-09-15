РИАМО - 15 сен. Количество самозанятых граждан в Подмосковье с начала 2021 года увеличилось на 98,7 тыс. человек и сейчас составляет более 267 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«На конец 2020 года в регионе было зарегистрировано чуть более 168 тыс. предпринимателей в статусе самозанятых, на сегодняшний день их количество превышает 267 тыс. человек. В процентном соотношении рост численности самозанятых с начала года составил 58,5%», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она подчеркнула, что подмосковные власти поддерживают и стимулируют жителей, которые занимаются предпринимательской деятельностью.

«Прирост самозанятых очень существенный, и мы хотим помочь предпринимателям - как начинающим, так и уже действующим - повысить эффективность своего бизнеса. Поэтому сейчас региональный Мининвест совместно с Агентством инвестиционного развития Московской области проводит серию из 6 обучающих семинаров, ориентированных именно на самозанятых», - добавила Зиновьева.

Так, уже состоялись занятия в школе риэлтора, заканчивается обучение для кондитеров. Далее запланированы мероприятия в рамках бьюти-школы, школы дизайна, академии шитья, также готовится проект «Обучи онлайн».

«В эти программы включены бизнес-тренинги, лекции, деловые встречи, обучающие курсы и другие меры информационной поддержки», - заключила Зиновьева.