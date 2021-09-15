РИАМО - 15 сен. IT-эксперт Людмила Мурзина назвала две основные причины, когда нужно поменять смартфон, а покупка нового аппарата была бы рациональным решением.

В первую очередь задуматься о новом смартфоне следует при износе старого телефона.

«Есть материальное устаревание. У него есть два главных признака. Первый из них – это быстрая разрядка смартфона из-за того, что батарея выработала свой цикл. Сейчас батареи несъемные, поэтому иногда проще поменять аппарат, чем батарею. Второй признак – это когда телефон начинает тормозить, и ему не помогают ни перезагрузка, ни удаление приложений», – объяснила Людмила Мурзина в эфире радио Sputnik.

Также задуматься о покупке нового телефона стоит тогда, когда на старом устройстве устарела камера. Чтобы это увидеть, нужно лишь сравнить кадры, сделанные на новую модель и на старую.