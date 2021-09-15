РИАМО - 15 сен. Столичные следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 30-летнего мужчины и 38-летней женщины, которые обвиняются в истязании троих детей, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

В ведомстве полагают, что в течение почти 3 лет женщина и ее сожитель избивали троих детей по голове и телу, в том числе предметами хозяйственно-бытового назначения.

«Также фигуранты ограничивали детей в еде и передвижении, заставляя их в течение продолжительного времени стоять в углу в полный рост и на коленях, что, в свою очередь, причиняло им физическую боль и нравственные страдания», - сказала Иванова.

О жестоких методах воспитания стало известно осенью прошлого года, детей доставили в больницу. А женщину и мужчину задержали. В ходе предварительного следствия они частично признали свою вину.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.