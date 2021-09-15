РИАМО - 15 сен. Депутаты Мособлдумы нового созыва продолжат законотворческую работу, цель которой - упростить для жителей процесс регистрации имущества в рамках «гаражной амнистии». Об этом сообщается в презентации итогов работы VI созыва Мособлдумы.

Закон о «гаражной амнистии» вступил в силу в России 1 сентября. Он позволяет гражданам в течение 5 лет бесплатно получить в собственность государственные и муниципальные земельные участки, на которых находятся их гаражи.

На данный момент на территории Московской области зарегистрировано порядка 600 тыс. гаражей, но объектов без оформления значительно больше. Профильный комитет нового, VII созыва Мособлдумы, используя имеющийся опыт, продолжит плотную работу с областным Минимущества, что помочь жителям оформить свою собственность быстро и легко.

Сейчас, чтобы воспользоваться «гаражной амнистией», необходимо обратиться в орган местного самоуправления или МФЦ с заявлением о предоставлении участка под существующим гаражом с приложением любого документа, который подтверждает факт владения данным объектом.

Московская областная дума VI созыва начала работу в 2016 году. Полномочия депутатов этого созыва истекают в сентябре 2021 года.

«Гаражная амнистия»: как оформить право собственности на гараж и землю под ним>>