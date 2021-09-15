РИАМО - 15 сен. Владельцы нежилых помещений в многоквартирных домах Московской области теперь могут согласовать перепланировку онлайн на региональном портале госуслуг, сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

«В связи с изменением законодательства согласовать перепланировку онлайн можно не только собственникам квартир Подмосковья, но и владельцам нежилых помещений в многоквартирных домах. Это могут быть, например, аптеки, магазины, салоны красоты и другие организации, находящиеся в МКД», – отметил министр госуправления, ИТ и связи региона Максим Рымар.

Он подчеркнул, что раньше для согласования перепланировки владельцы нежилых помещений должны были идти в администрацию муниципалитета. Теперь же собственники сэкономят время на посещении инстанций, а результат услуги придет в личный кабинет.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Земля и стройка» – «Проектирование и согласование». В меню нужно выбрать «Согласование переустройства и (или) перепланировки помещения». Далее следует авторизоваться через ЕСИА, выбрать муниципалитет и заполнить электронную форму заявления. Затем необходимо приложить скан проекта перепланировки и технический паспорт помещения.

Для услуг по согласованию перепланировки в жилом и нежилом помещении упрощена электронная форма заявления: заявителю больше не нужно прикладывать скан паспорта, достаточно проверить правильность автозаполнения данных. Для удобства пользователей перед подачей заявления представлена информация, что нужно сделать, чтобы не получить отказ по услуге.

Услуга предоставляется бесплатно, срок оказания – 12 рабочих дней. Воспользоваться сервисом могут физические, юридические лица и индивидуальные предприниматели.