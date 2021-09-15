РИАМО - 15 сен. Арбитраж признал законным решение Московского областного УФАС России о включении ООО «Алекс-Строй» в реестр недобросовестных поставщиков по факту нарушения законодательства о закупках для муниципальных нужд в Орехово-Зуевском округе, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В подмосковное УФАС поступило обращение МКУ «Благоустройство и дорожное хозяйство» Орехово-Зуевского округа. Учреждение сообщило, что ООО «Алекс-Строй» в одностороннем порядке отказалось от исполнения контракта на выполнение работ по ямочному ремонту асфальта во дворах и внутриквартальных проездах в округе.

Рассмотрев обращение, УФАС признало действия фирмы не соответствующими закону, а сведения в отношении нарушителя подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков.

ООО «Алекс-Строй» не согласилось с решением УФАС и обратилось в Арбитражный суд города Москвы. Однако суд подтвердил законность постановления антимонопольного органа.