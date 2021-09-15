РИАМО - 15 сен. Федеральное агентство по делам национальностей и Гильдия межэтнической журналистики продолжают прием работ на XIII Всероссийский конкурс средств массовой информации на лучшее освещение вопросов межнациональных и этноконфессиональных отношений «СМИротворец». Об этом сообщают организаторы конкурса.

Целью конкурса является поощрение профессиональной деятельности журналистов, освещающих в СМИ жизнь, культуру, традиции народов многонациональной России, вопросы этнокультурного развития и взаимодействия народов, а также деятельность органов власти и институтов гражданского общества по укреплению единства нации.

На конкурс принимаются публикации в периодической печати (вышедшие в теле-, радиоэфир) федеральных, областных, республиканских, городских, районных, этнических СМИ в период с 1 августа 2020 года по 1 августа 2021 года на русском и других языках народов России.

Конкурс проводится отдельно для массовых изданий и изданий локальных в 6 основных номинациях: «Телевидение», «Печать», «Интернет», «ЭТНОзвук» (материалы в звуковых форматах, размещенные на разных платформах), «Детские и молодежные СМИ», «Территория ЭТНО» (материалы об этнобрендировании и этнотуристической привлекательности регионов России).

Работы студентов профильных факультетов вузов рассматриваются в рамках специальной номинации «Поколение мультимедиа». Работы авторов и объединений, размещенные в соцсетях и на различных интернет-платформах, не являющихся СМИ, рассматриваются в специальной номинации «Блоги».

Прием работ завершается 1 октября. Награждение победителей проведут в Москве в ноябре.

«СМИротворец» проходит с 2008 года по инициативе Гильдии межэтнической журналистики. Организаторы конкурса — ФАДН России и Гильдия межэтнической журналистики.