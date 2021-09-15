РИАМО - 15 сен. Накануне коропорация Apple представила новые модели iPhone. Эксперты уверены, что они будут пользоваться большой популярностью в России, пишет в среду газета «Известия».

В сентябре в продажу поступят 4 новых iPhone: 2 модели попроще — iPhone 13 и iPhone 13 Mini, и 2 флагманских аппарата — iPhone 13 Pro и Pro Max.

«iPhone пользуются большой популярностью в нашей стране — Apple заняла 44% рынка смартфонов в России в денежном выражении за первое полугодие 2021-го», — сообщил представитель МТС Алексей Меркутов.

Он напомнил, что в прошлом году после того, как новая модель смартфона этой американской фирмы вышла в продажу, предыдущая версия iPhone стала самой продаваемой моделью.

Также за первые 6 месяцев текущего года продажи этих смартфонов в интернет-магазине Ozon выросли в 5,6 раза год к году.

Стоимость на iPhone 13 будет начинаться с 70 тыс. рублей. Продажи стартуют 24 сентября.