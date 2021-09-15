РИАМО - 15 сен. Столичная полиция назначила проверку после обращения горожанки. Женщина рассказала, что новый знакомый не возвращает ей 4 млн рублей, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Оказалось, что 34-летняя москвичка познакомилась с мужчиной, ему на вид 30-35 лет. Пара встретилась в ресторане. Потом новой знакомый позвонил женщине и попросил одолжить ему 350 тыс. рублей. Горожанка перевела ему эту сумму на банковскую карту.

На протяжении некоторого времени общения мужчина оказывал женщине постоянные знаки внимания. В результате чего женщина одолжила ему 2,2 млн рублей, а потом еще два раза по 1 млн рублей.

Расписок москвичка со своего друга не брала. В какой-то момент мужчина перестал выходить на связь и добавил свою подругу в черный список телефона.

Женщине был причинен материальный ущерб на сумму 4 млн рублей. По данному факту проводится проверка.