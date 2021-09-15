РИАМО - 15 сен. Бесплатный онлайн-курс для женщин-предпринимателей пройдет в «Стартап-школе МБМ», участницам расскажут о популярных видах бизнеса, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Курс включает в себя пять занятий. Вебинары будут проходить ежедневно с 16:00 до 17:30. Участницы узнают, как реализовать выбранный проект и привлечь инвесторов.

Эксперты расскажут о создании стратегии для бизнеса, продвижении собственного бренда, регистрации товарного знака и многом другом.

Расписание занятий нового потока «Стартап-школы МБМ», которые проводит ГБУ «Малый бизнес Москвы», можно узнать на сайте mbm.mos.ru.

За четыре года «Стартап-школу МБМ» прошли более 7,6 тыс. человек из более 190 потоков.