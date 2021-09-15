РИАМО - 15 сен. В Солнечногорске задержан 41-летний москвич, который организовал на ул. Обуховской лабораторию по производству наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области.

Во время обысков оперативники изъяли 8 свертков с белым порошкообразным веществом, контейнер с красными кристаллами и более 200 л химических реактивов. Также в помещении находились лабораторная посуда, магнитный смешиватель, насос, реактор и средства индивидуальной защиты.

«Кроме того, в телефоне задержанного правоохранителями обнаружены фотографии и координаты тайника-закладки, расположенного вблизи д. Брехово. Оперативники изъяли сверток с аналогичным порошком весом около 5 кг», – сказала начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

Экспертиза показала, что находившиеся в контейнере кристаллы общей массой более 5 кг содержат в составе наркотическое вещество N-метилэфедрон. Содержимое 9 свертков общим весом 10 кг отправили на исследование.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, он арестован.