РИАМО - 15 сен. Мособлдума в числе первых в Подмосковье перешла на систему раздельного сбора мусора. За 2,5 года было собрано почти 15 тыс. батареек и около 232 куб. м макулатуры, сообщается в презентации регионального парламента.

В конце 2018 года в здании регионального парламента были установлены специальные экоконтейнеры для сбора старых градусников, батареек и лампочек, а также контейнеры для макулатуры. За это время депутаты и сотрудники аппарата думы собрали почти 15 тыс. батареек и порядка 232 куб. метров макулатуры, что равнозначно 450 спасенным деревьям.

Мособлдума также ведет системную работу по экологическому просвещению жителей региона. Депутаты участвуют в экологических уроках для школьников, где рассказывают о важности и необходимости практики раздельного сбора мусора. За 5 лет прошло более 50 таких занятий.

Также парламентарии проводят акции по расчистке береговых зон водоемов и лесопарков, конкурсы экологических проектов, участвуют в сборе изношенных шин и пластиковых крышек и в других крупных региональных экологических проектах.

Региональный форум Мособлдумы «СтЭКОвка» за 3 года собрал в общей сложности 1,5 тыс. участников.