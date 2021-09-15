РИАМО - 15 сен. Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) решила утвердить условия для конкурса на право заключения договора купли-продажи 99% доли в уставном капитале ООО «ТПУ «Лухмановская 2» (ВАО). Об этом сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Победитель конкурса сможет построить торгово-развлекательный центр. Предполагается, что объект расположится на участке площадью 1,44 га.

При этом суммарная поэтажная площадь нового ТРЦ составит более 37,6 тыс. «квадратов».