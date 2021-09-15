РИАМО - 15 сен. На портале «Узнай Москву» появился детский аудиогид для прогулки по Красной площади, сообщается на официальном сайте мэра города.

Во время прогулки персонажи детских энциклопедий проведут игровой диалог и расскажут ребятам и их родителям о достопримечательностях главной площади России.

Участникам экскурсии расскажут о назначении Воскресенских ворот, сокровищах Исторического музея, а также историю белокаменной Москвы и многое другое. Маршрут прогулки состоит из 6 точек, пройдя которые, можно проверить знания и поучаствовать в розыгрыше детского электросамоката.

На портале «Узнай Москву» также появятся детские экскурсии Старому Измайлову и территории ВДНХ.

Всего на сайте проекта доступно более 180 маршрутов по столице. Кроме того, там есть фотографии и описания свыше 2 тысяч зданий.