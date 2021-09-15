РИАМО - 15 сен. Жители и гости Москвы могут приобрести тематическую транспортную карту «Тройка», выпущенную к 10-летию столичных центров госуслуг «Мои документы», сообщает пресс-служба городского Дептранса.

«Сейчас это («Мои документы» - ред.) самый удобный сервис для всех, кто хоть раз оформлял документы или получал паспорт. Карта оформлена в знакомом коралловом цвете с символичной фразой — «10 лет рядом с Вами», — отметили в пресс-службе.

Тираж тематической карты составляет 10 тыс. экземпляров. Купить лимитированные «Тройки» можно в кассах на Кольцевой линии метро, а также на станциях, расположенных внутри нее.

Ранее в сентябре была выпущена «Тройка» с изображением святого благоверного князя Александра Невского, 800 лет со дня рождения которого отмечается в этом году. Тираж этой карты также составил 10 тыс. экземпляров.