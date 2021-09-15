РИАМО - 15 сен. В столице начался прием заявок для участия в проекте «Классная программа» на ВДНХ, для школьников подготовили мастер-классы, квесты, экскурсии и другие занятия, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Участников ждут прогулки и экскурсии по территории ВДНХ, посещение музеев и павильонов, а также мастер-классы в творческих лабораториях и спортивные занятия.

В центре «Космонавтика и авиация» будет проходить квест о жизни космонавтов на орбите. На экскурсиях по Мичуринскому саду детям расскажут об уходе за фруктовыми деревьями.

В центре славянской письменности «Слово» ребята примут участие в мастер-классах по каллиграфии и узнают, как украшали древние книги. Кроме того, посетителям Музея ВДНХ расскажут о том, как появилась выставка и строились павильоны.

Все мероприятия доступны для организованных групп школьников в сопровождении взрослых, должно быть не менее 10 человек. Для участия в проекте нужна предварительная регистрация на его сайте.