РИАМО - 15 сен. В Серпухове водитель грузовика и пассажиры кроссовера во время пробки устроили дорожный конфликт с перцовкой, топором и пистолетами, сообщает Telegram-канал Life-Shot.

Водитель «КамАЗа» не хотел пропускать «обочечников» на Nissan Qashqai, виляя из стороны в сторону. Чтобы его «вразумить», женщина вышла из авто, подбежала к кабине грузовика и стала угрожать мужчине пистолетом. Водитель Nissan также достал топор.

Водитель и пассажирка начали оскорблять мужчину из грузовика, после чего женщина залила его содержимым перцового баллончика. В отместку водитель «КамАЗа» разбил заднее стекло легковушки металлической трубой.

Позже за водителя грузовой машины вступился молодой человек из Renault Logan, вооруженный пистолетом. Всех участников конфликта задержали сотрудники полиции.

Как сообщили РИАМО в пресс-службе подмосковного ГУ МВД РФ, водитель грузовика после инцидента обратился в Серпуховскую городскую больницу с травмами. В настоящий момент полицейские выясняют причины и обстоятельства конфликта.