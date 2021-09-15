РИАМО - 15 сен. За последние 5 лет в Подмосковье произошла цифровая революция в сфере оказания государственных услуг, теперь помощь можно получить в один клик. Об этом сообщается в презентации итогов работы VI созыва Мособлдумы.

Московская область является одним из лидеров по внедрению цифровых технологий в различные сферы жизни общества, ключевыми из которых являются услуги и работа с обращениями.

Так, за 5 лет количество госуслуг, предоставляемых в Подмосковье в электронном виде, выросло в 5 раз - с 40 в 2016 году до 205 в 2021 году. Этому во многом способствовало то, что в 2018 году в бюджете региона была выделена отдельная программа — «Цифровая экономика». С тех пор финансирование данной сферы ежегодно увеличивается.

Сейчас один из самых популярных подмосковных сервисов среди жителей региона — это портал «Добродел». Работу с жалобами, поступившими на «Добродел», координирует Центр управления регионом, что позволяет оперативно реагировать на обращения и быстро решать проблемы. Более того, в каждом городском округе создан свой муниципальный центр управления, благодаря которым проблемы на местах решаются еще быстрее и эффективнее.

Московская областная дума VI созыва начала работу в 2016 году. Полномочия депутатов этого созыва истекают в сентябре 2021 года.