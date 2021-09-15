РИАМО - 15 сен. Водитель такси погиб в результате ДТП на северо-востоке Москвы, его пассажир получил серьезные травмы, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Авария произошла утром в среду на проспекте Мира в районе дома №112. Водитель такси Volkswagen вместе со своим пассажиром вышли на дорогу после мелкого ДТП и в них врезалась легковушка Lada Priora. Ее водитель скрылся с места происшествия.

Таксист погиб, пассажира-мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии с многочисленными переломами и травмами головы.

Сотрудники ГИБДД нашли скрывшийся с места ДТП автомобиль. Сейчас идет розыск его водителя.