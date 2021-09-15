РИАМО - 15 сен. Представители органов опеки и попечительства начали работать в центрах информирования по вопросам переселения в рамках программы реновации в Москве. Сотрудники оказывают услуги владельцам квартир с несовершеннолетними и недееспособными собственниками, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

В компетенции представителей органов опеки и попечительства находится выдача предварительного разрешения на совершение сделки с недвижимостью, если один или несколько собственников являются несовершеннолетними, недееспособными или ограниченно дееспособными. Документ выдадут в течение 10 рабочих дней. После этого договор можно будет удостоверить у нотариуса.

Жители столицы, которые участвуют в переселении по программе реновации, также могут воспользоваться несколькими сервисами. Например, они могут получать уведомления о ходе переселения или бесплатно воспользоваться помощью грузчиков.

Программа реновации старого жилфонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она предусматривает расселение более 350 тыс. квартир, в которых проживают порядка 1 млн человек.