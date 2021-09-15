РИАМО - 15 сен. С 6 по 10 сентября в Подмосковье провели 55 земельно-имущественных аукционов. Всего в торгах принял участие 201 человек, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета по конкурентной политике Московской области.

Количество конкурентных процедур с количеством участников более 2 человек на лот составило 76% от всех состоявшихся. Для сравнения: в 2020 году количество конкурентных процедур и процедур с единственным участником было 50 на 50%.

Так, на торгах по аренде земельного участка под пчеловодство площадью 38 473 кв. м сроком на 13 лет и 2 месяца в Клину на лот претендовало 4 участника, итоговая цена за лот превысила стартовую почти в 24 раза.

Стартовая цена – 16 081 руб./год. По итогам торгов ежегодные арендные платежи в бюджет г. о. Клин составят 390 тыс. руб.