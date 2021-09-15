РИАМО - 15 сен. С 6 по 10 сентября комитет по конкурентной политике Московской области опубликовал 7 закупок в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета.

Среди них закупка на поставку товаров в рамках национального проекта «Образование», закупка на оказание услуг лизинга автомобилей скорой медицинской помощи (Московская областная станция скорой медицинской помощи), закупка на разработку рабочей документации и строительство детского сада на 250 мест (Реутов).

Кроме того, опубликованы закупка на поставку медицинского оборудования (дирекция единого заказчика Минздрава Подмосковья), закупка на проведение работ по определению границ зон затопления, подтопления на территории Московской области (Минэкологии региона), закупка на поставку мобильного медицинского комплекса компьютерной томографии на базе полуприцепа (дирекция единого заказчика Минздрава Московской области).

Была также опубликована закупка на проектно-изыскательные работы и капитальный ремонт участка автомобильной дороги Московское малое кольцо - Аносино - Павловская Слобода с устройством шумозащитного экрана вблизи КП «Княжье Озеро» в г. о. Истра (ГБУ Московской области «Мосавтодор»).