РИАМО - 15 сен. Российский актер Андрей Лавров приговорен к 2 годам условно за угрозу применения насилия в отношении сотрудника Военной автомобильной инспекции (ВАИ) в Москве. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Приговор вынес Таганский суд Москвы. Также артисту назначен испытательный срок.

Инцидент произошел в марте текущего года в центре столицы. 44-летний Лавров на Котельнической набережной подошел к инспектору ВАИ с ножом в руке и угрожал ему убийством. При этом мужчина был пьян.

Сотрудники полиции задержали злоумышленника, позже он признал вину. В отношении артиста возбудили дело по факту угрозы применения насилия в отношении представителя власти.

Лавров известен по сериалу «След», где он играл роль капитана Котова. Также он снимался в телесериалах «Кулагин и партнеры», «Братья по-разному», «Бункер, или ученые под землей», «Балабол», «Молодые и злые».