РИАМО - 15 сен. С 6 по 10 сентября комитет по конкурентной политике Подмосковья выставил на торги 78 объектов, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета.

Для малого и среднего предпринимательства в аренду сдается земельный участок под производственную деятельность площадью 4 983 кв. м в Электростали. Начальная цена — 667 842 руб./год.

Для сельхозпроизводителей в городском округе Луховицы предлагают в аренду земельный участок площадью 55 167 кв. м в селе Дединово под животноводство. Начальная цена – 25 610 руб./год.

Для покупки недвижимости на неделе выставлено на торги помещение площадью 217,6 кв. м на 1 этаже в доме 21 на улице Чернышевского в Электростали. Начальная цена – 11 357 414 руб. с учетом НДС.

Посмотреть все доступные на сегодняшний день для покупки и аренды объекты недвижимости и земельные участки можно на портале ЕАСУЗ.