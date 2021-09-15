РИАМО - 15 сен. В Пенсионном фонде РФ рассказали, что в случае смерти супруга, размер пенсии которого был больше, вдова или вдовец могут претендовать на эту пенсию взамен своей, передает РИА Новости.

Перейти на пенсию по случаю потери кормильца овдовевший супруг имеет законное право, если он достиг пенсионного возраста или является инвалидом. Однако специалисты ПФР предупреждают, что такой переход не всегда является выгодным с финансовой точки зрения.

Фиксированная выплата к страховой пенсии по случаю потери кормильца на 50% меньше, чем к пенсии по старости. Поэтому овдовевший супруг получит не такую пенсию, какая была у умершей жены или мужа. Кроме того, при переходе на такую пенсию не будет доплат, к примеру, за стаж работы на севере, а также других выплат.

Для установления пенсионных выплат в случае потери кормильца нужно подтвердить факт нахождения на иждивении на дату смерти мужа или жены либо факт утраты средств к существованию. При этом для работающих пенсионеров данной возможности на сегодня нет.

На получение пенсии по старости можно вернуться в любой момент: для этого нужно будет написать заявление.

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