РИАМО - 15 сен. В выходной день 31 декабря 2021 года жители столицы могут зарегистрировать брак во Дворцах бракосочетания № 1 и 4, в отделах ЗАГС уже начался прием заявлений, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Стартовал прием заявлений во Дворце бракосочетания № 1 и обновленном после капитального ремонта Дворце бракосочетания № 4 на Бутырской улице.

За последние 10 лет церемонии заключения брака 31 декабря в городских ЗАГСах и дворцах бракосочетания не проводили только дважды — в 2012 и 2017 годах. Всего в этот день поженились более 2,5 тыс. пар, свыше 500 семей создали в 2019 году.

Жители столицы могут также зарегистрировать брак 24 и 25 декабря в башне «ОКО» делового центра «Москва-Сити», в гостинице «Националь», а также на территории усадьбы «Остафьево». Желающие могут подать заявления на портале mos.ru, на портале госуслуг или в городских отделениях ЗАГС.

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