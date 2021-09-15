РИАМО – 15 сен. Финансовая грамотность начинается с умения грамотно распоряжаться своим доходом, получая который, необходимо в первую очередь откладывать часть денег, сообщил РИАМО независимый финансовый консультант Андрей Гончар.

Он отметил, что сейчас многие интересуются вопросом, куда инвестировать, хотя правильно начинать с организации личного бюджета, то есть управления имеющимися деньгами.

«Есть такое золотое правило откладывания и инвестирования - когда человек получает доход, нужно в первую очередь заплатить самому себе», - сказал Гончар.

Например, человек получает 60 тыс. рублей в месяц и знает, что на расходы у него уходит 50 тыс. рублей. В таком случае после получения денег необходимо сначала отложить 10 тыс. рублей, то есть «заплатить самому себе», а на остальные средства жить в течение месяца.

«Так человек приучает себя, во-первых, откладывать деньги. Если он делает наоборот, то в конце месяца возникает соблазн эти деньги на что-то потратить. И тем самым у него остается свободных не 10 тыс. рублей, а меньше», - пояснил эксперт.

Гончар добавил, что вопрос вложения средств на долгосрочную перспективу очень индивидуален.

«Сначала надо понять, какие у человека финансовые возможности, цели, задачи и предпочтения. На какой срок и ради чего он хочет вкладываться. Это грамотный подход», - сказал финконсультант.

Например, желающие поиграть на фондовом рынке должны осознавать, сколько средств они могут на этом потерять. Если стоит цель создать себе финансовую подушку, то выбирать следует только ликвидные инструменты.

«То есть в любой момент человек должен эти средства изъять. Например, соседи затопили, ремонт и так далее. Фондовый рынок для финансовой подушки не подходит», - рассказал эксперт.

Для создания финансовой подушки можно копить наличные дома или сделать вклад в банке, который позволяет быстро снять деньги.

«Когда мы говорим про финансовую подушку, здесь доходность уходит на второй-третий план, а на первом месте должна быть ликвидность, чтобы можно было взять деньги здесь и сейчас», - заключил Гончар.