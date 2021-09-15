РИАМО - 15 сен. Загруженность московских дорог составляет 3 балла из 10 возможных, вечером в городе прогнозируются 8-балльные пробки, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Сейчас движение в центр затруднено на Ярославском шоссе, шоссе Энтузиастов и Волгоградском проспекте.

Нормальное движение наблюдается на проспекте Маршала Жукова, Ленинградском и Волоколамском шоссе.

Пробки могут возникать из-за дорожных работ. Сейчас они проходят на Волоколамском шоссе, Варшавском шоссе, проспекте Мира, Дмитровском и Пятницком шоссе, а также на ряде участков МКАД.