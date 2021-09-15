РИАМО – 15 сен. Употребление углеводов после 18:00 может привести к отекам лица утром, также не стоит перед сном проводить много времени за компьютером и телефоном, сообщила РИАМО врач-косметолог, врач-дерматолог клиники «СМ-Косметология» Ольга Андриянова.

«Не ешьте большое количество углеводов после 18:00, так как они влияют на уровень гормона прогестерона. В результате утром ваше лицо будет выглядеть отекшим. Не пейте много воды на ночь. Ночные пробуждения могут способствовать тому, что лицо будет выглядеть уставшим», - сказала Андриянова.

Он отметила, что также не стоит перед сном долго сидеть за компьютером и телефоном, так как утром глаза будут выглядеть припухшими и красными.

«Спите на анатомической подушке, которая способствует правильному положению лица и шеи во время сна, а также на шелковой наволочке, которая не даст волосам спутаться за ночь. В вечернее время наносите на лицо и шею только крема и сыворотки с приставкой «ночные». Обязательно смывайте декоративную косметику», - добавила Андриянова.

Специалист подчеркнула, что перед сном стоит воздержаться от крепкого чая и кофе, а вот прием мелатонина или GABA иногда поможет заснуть после насыщенного эмоционального дня. Кроме того, на пользу пойдут ванна с лавандой или легкий контрастный душ для микроциркуляции сосудов.