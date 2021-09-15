РИАМО - 15 сен. Ресурсный центр «Мосволонтер» запустил в столице школу тренеров «Обучай», в которой будут готовить добровольцев, чтобы они смогли стать наставниками начинающих волонтеров, сообщает пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики столицы.

Занятия будут проходить в очно-заочном формате в два потока: в сентябре и октябре. Первый поток уже начал обучение.

Встречи будут вести в течение 2 недель. Для слушателей проведут вебинары по будням и очное обучение с интерактивными форматами работы по выходным. Всего состоятся 8 занятий.

«Этот проект направлен на развитие наставнических компетенций и подготовку специалистов для проведения обучающих программ по основам волонтерства. Выпускников школы пригласят пройти практику и стать тренерами для начинающих добровольцев ресурсного центра «Мосволонтер», — рассказала заммэра города – глава аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

С обучающимися добровольцами в рамках школы работают специалисты в сфере надпрофессионального образования и представители волонтерского сообщества.

Добровольцам, планирующим стать наставниками, расскажут, когда лучше проводить тренинги, а когда — лекции или мастер-классы, а также в каких форматах можно более наглядно представить теорию.

«Мосволонтер» за 7 лет обучил более 45 тыс. человек основам добровольчества и принципам организации деятельности волонтеров. С начала текущего года в центре было проведено свыше 60 образовательных мероприятий для горожан.