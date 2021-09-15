РИАМО - 15 сен. Более 200 тыс. посетителей павильонов «Здоровая Москва» прошли диспансеризацию, среди них 60% - горожане трудоспособного возраста. Комплексное обследование помогает вовремя предотвращать развитие болезней, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«У более чем 22% пациентов повышен уровень холестерина в крови, у 18% посетителей — уровень глюкозы», — уточнила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, у 14% прошедших диспансеризацию в павильонах «Здоровая Москва» врачи зафиксировали повышенное артериальное давление. Кроме того, распространенной проблемой стала избыточная масса тела. Ее обнаружили у 28% посетителей.

Ракова отметила, что обследование в павильонах «Здоровая Москва» позволяет своевременно определить проблемы со здоровьем и избежать тяжелых последствий. Если врач фиксирует у пациента отклонения, ему назначают дополнительные исследования, например, УЗИ.

Пройти диспансеризацию в павильонах «Здоровая Москва» можно с 08:00 до 20:00 до конца сентября. Для посещения необходим паспорт и московский полис ОМС.