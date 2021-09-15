РИАМО – 15 сен. В районе Арбат завершают капитальный ремонт доходного дома. В ходе работ сохранят историческую ценность здания и сделают его максимально удобным для проживания, сообщили РИАМО в пресс-службе фонда капитального ремонта города Москвы.

Доходный дом по адресу: Карманицкий переулок, 2/5, был возведен еще до революции, в 1917-м году, архитектором Сергеем Воскресенским. Это был очень востребованный мастер среди частных заказчиков – застройщиков доходных домов. В Москве сохранилось более двух десятков его творений. Один из них и дом в Карманицком переулке, выполненный в стиле рационального модерна.

Сейчас большая часть ремонта уже выполнена – заменены инженерные системы водоотведения, горячего и холодного водоснабжения, а также теплоснабжения.

Капитально отремонтирована крыша дома. В настоящий момент ведутся работы по ремонту подвальных помещений, подъездов и фасада доходного дома.

Задача специалистов — не только сохранить историческую ценность дома, но и сделать его максимально комфортным для проживания собственников - прочистить и загерметизировать все швы, создать защитный водоотталкивающий барьер, который защитит фасад от влаги и грибка.