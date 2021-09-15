РИАМО – 15 сен. Блеск в глазах, эйфория, снижение аппетита – такое воздействие оказывает влюбленность на организм человека из-за изменения гормонального фона, сообщила РИАМО врач-косметолог, врач-дерматолог клиники «СМ-Косметология» Ольга Андриянова.

«Влюбленность действительно оказывает заметное влияние на организм человека. Не зря первое, о чем обычно спрашивают вдруг похорошевшего человека друзья и знакомые: «Ты что влюбился?» Все дело в гормонах. Из-за действия норадреналина и дофамина у человека появляется блеск в глазах. А гормон энкефалин снижает активность желудочно-кишечного тракта, а также оказывает анальгезирующий и седативный эффект. Благодаря этому у влюбленного человека снижается аппетит, и он легче справляется со стрессом», - сказала Андриянова.

Она отметила, что еще одна черта, характерная для влюбленных, – это чувство эйфории, вызванное повышенной выработкой эндорфинов. Вместе с энкефалинами эндорфины включают систему «внутреннего вознаграждения» — человек счастлив и готов любить весь мир, его все радует.

Кроме того, влюбленность по-разному влияет на мужчин и женщин.

«У влюбленных женщин значительно повышается сексуальность за счет выделения тестостерона. А вот у мужчин, помимо выработки других гормонов, происходит повышение уровня окситоцина – гормона привязанности и объятий, который оказывает большое влияние на поведение мужчины, делая его более заботливым и внимательным к своей любимой», - подчеркнула Андриянова.