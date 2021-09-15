РИАМО - 15 сен. За минувшие сутки в Подмосковье обнаружили три боеприпаса времен Великой Отечественной войны в Красногорске, Клину и Рузе, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.



От оперативного дежурного ЕДДС г.о. Красногорск в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Московской области поступило сообщение об обнаружении боеприпаса времен ВОВ. Угрозы жизнедеятельности населения нет. Место находки оцепила полиция. Изъятие и уничтожение боеприпаса запланировано силами Ногинского СЦ на 15 сентября.



Кроме того, боеприпас времен ВОВ обнаружили в СНТ на территории Клина. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Выставлена охрана силами ОМВД. Уничтожение снаряда запланировано на 15 сентября.



Также боеприпас времен ВОВ обнаружили в лесном массиве деревни Поречье Рузского городского округа. Объект не представляет угрозы. Его изъятие и уничтожение запланировано силами министерства обороны на 15 сентября.