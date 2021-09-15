РИАМО - 15 сен. В среду в столичном регионе ожидается облачная погода с прояснениями и без существенных осадков, сообщается на сайте «Метеоновости».

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 10-12 градусов, по Московской области - плюс 9-14 градусов.

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5-10 м/с, местами возможны порывы до 12-15 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 746 мм рт. ст., относительная влажность около 60%.

Вторжение холодного атмосферного фронта будет сопровождаться резким снижением температуры почти на 10 градусов. Как отметили специалисты, метеочувствительные люди тяжело переносят такую перемену погодных условий.

Погода в Московском регионе в сентябре 2021: стоит ли ждать теплого бабьего лета>>