РИАМО - 14 сен. В Московской области отремонтировано и готово к сдаче в эксплуатацию 56,18% подъездов от запланированных на 2021 год. Это почти на 1,5% больше, чем на предыдущей неделе, сообщает пресс-служба ведомства.

Количество муниципалитетов в «красной зоне» рейтинга Госжилинспекции региона по ремонту подъездов еженедельно уменьшается.

Первую десятку округов с наиболее интенсивным приростом числа отремонтированных подъездов составили: Пущино (+19%), Электрогорск (+18%), Черноголовка (+15%), Лотошино (+13%), Власиха (+12%), Коломна (+9%), Солнечногорск (+8%), Протвино (+6%), Ленинский (+5%) и Раменский (+5%).

«Поскольку мы контролируем не только сроки, но и качество проведения управляющими организациями региона соответствующих работ, данные рейтинга могут меняться не только в лучшую, но и в худшую сторону в зависимости от результатов осмотра подъездов инспекторами», – отметила руководитель Госжилинспекции Подмосковья Ольга Федина.