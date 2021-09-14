РИАМО - 14 сен. По мнению Екатерины, хозяйки сбежавшей в аэропорту Домодедово собаки, причиной инцидента стала халатность сотрудников воздушной гавани, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее камеры видеонаблюдения зафиксировали, что собака по кличке Ева выбежала из переноски до погрузки на рейс. Осмотр переноски показал, что питомец перегрыз защитный хомут. Механических повреждений на переноске не было.

«Собака не могла «сгрызть хомут и использовать его как отмычку». Это Гераклом надо быть, чтобы его вырвать», — сказала Екатерина.

По ее словам, замок на переноске был максимально надежным и собака не могла вырвать его с наружной стороны.

В среду Екатерина получит пропуск для доступа в закрытую зону аэропорта. Там она сможет позвать Еву к себе.

В аэропорту продолжаются поиски Евы. Любимые лакомства собаки оставят в точках прикорма, чтобы приманить животное.