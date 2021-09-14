РИАМО - 14 сен. До конца текущего года в подмосковных библиотеках проведут пройдет почти 1 тыс. мероприятий, посвященных 200-летию со дня рождения писателя Федора Достоевского, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

Для посетителей библиотек проведут лекции, викторины, литературно-музыкальные вечера, сценические постановки, публичные чтения, встречи с писателями, учеными и артистами, интеллектуальные игры и конкурсы.

В детском центре Московской губернской универсальной библиотеки для ребят 14-17 лет в ноябре запланирован конкурс эссе «Достоевский. Мое открытие».

В Центральной городской библиотеке им. К.Г. Паустовского в Электростали состоится творческая встреча с заслуженным артистом России Николаем Денисовым, которая посвящена 40-летию выхода фильма «Двадцать шесть дней из жизни Достоевского».

В Центральной библиотеке Чехова в октябре пройдет конкурс буктрейлеров «Произведения Ф.М. Достоевского в кадре». Участвовать в нем могут школьники и студенты.

В библиотеке-общественном центре им. Я. Смелякова в Дзержинском проведут публичные чтения «Город читает Достоевского».